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Секреты Pixel 8 Pro по итогам разборки iFixit: датчик температуры в виде «четырех кружочков» и перископный модуль как у Galaxy S23 Ultra

Секреты Pixel 8 Pro по итогам разборки iFixit: датчик температуры в виде «четырех кружочков» и перископный модуль как у Galaxy S23 Ultra

Специалисты iFixit опубликовали видео с разборкой смартфона Pixel 8 Pro, и в нем мало интересного. Разборка этого аппарата начинается с экрана, и тут инженерам Google можно сказать спасибо: для того, чтобы отстегнуть шлейф дисплея, не нужно разбирать весь смартфон – соответствующий разъем находится прямо под экраном.

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