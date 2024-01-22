Где Герасимов? Западные СМИ потеряли российского генерала после слухов о его смерти

Начальника штаба российской армии Валерия Герасимова в этом году еще не видели на публике, и, по данным западных СМИ, Кремль так и не отреагировал на слухи о его смерти после удара Украины по Крыму 4 января этого года.
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