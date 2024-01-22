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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Где Герасимов? Западные СМИ потеряли российского генерала после слухов о его смерти

Начальника штаба российской армии Валерия Герасимова в этом году еще не видели на публике, и, по данным западных СМИ, Кремль так и не отреагировал на слухи о его смерти после удара Украины по Крыму 4 января этого года.

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