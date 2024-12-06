В РФ захотели установить новые критерии лишения звания «Народный артист»

С инициативой выступил Иван Соловьев Заслуженный юрист России Иван Соловьёв выступил с инициативой упростить процедуру лишения звания «Народный артист» для тех, кто занимается антироссийской деятельностью.
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