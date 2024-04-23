Проведены курсы для подготовки первых секретарей сельской партийной ячейки, отобранных из сотрудников центральных и государственных учреждений

Пекин, 22 апреля /Синьхуа/ -- Отдел ЦК КПК по организационной работе и Министерство сельского хозяйства и сельских дел КНР в период с 15 по 19 апреля провели в городе Сучжоу провинции Цзянсу на востоке Китая курсы для подготовки первых секретарей сельской партийной ячейки, отобранных из сотрудников центральных и государственных учреждений.