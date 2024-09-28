Глава общества охотников назвал самообороной убийство медведя под Новосибирском

По словам мужчины, животное вело себя агрессивно и охотилось за ними Председатель общества охотников и рыболовов Кочковского района Новосибирской области прокомментировал видео с убийством медведя под Новосибирском.
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