В Смоленске МУТТП заказало рекламу почти на 300 тыс. рублей

Ролик будут транслировать на больших экранах и мониторах в маршрутках МУТТП Смоленска планирует выделить на оплату рекламных услуг 299 тысяч рублей до конца 2025 года, следует из извещения о заключении договора с единственным поставщиком, размещенном на портале госуслуг.