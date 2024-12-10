В Смоленске МУТТП заказало рекламу почти на 300 тыс. рублей

Ролик будут транслировать на больших экранах и мониторах в маршрутках МУТТП Смоленска планирует выделить на оплату рекламных услуг 299 тысяч рублей до конца 2025 года, следует из извещения о заключении договора с единственным поставщиком, размещенном на портале госуслуг.
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