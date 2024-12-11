Ранние тесты AMD Ryzen Strix Halo — встройка процессора уже равна RTX 2060 Грядущие проце...

Ранние тесты AMD Ryzen Strix Halo — встройка процессора уже равна RTX 2060Грядущие процессоры AMD Ryzen из серии Strix Halo, которые будут зваться AI MAX+ PRO, должны будут порадовать нас действительно очень мощной встроенной графикой, и первые тесты показывают интересные результаты, которые не очень соответствуют этим ожиданиям.