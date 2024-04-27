Correo Brasiliense: в Бразилии проверяют сообщение о бомбе в посольстве РФ

Полиция Бразилии принимает меры безопасности из-за угрозы взрыва в российском посольстве в Бразилиа. Местная газета Correo Brasiliense сообщает, что военная полиция федерального округа отправила специализированные команды для оценки ситуации.
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