Жестокая расправа на Урале: чиновник убил женщину из-за школьной обиды

Вячеслав Васильев

Неверно сказал .ОПГ это сейчас милиция и власть.Дружбан ,не буду тут указывать-в подмосковье известный из братков,сейчас крупный бизнесмен говорит-бандиты-это менты и диаспоры.От них и откупаться и от мелких отбиваться приходится