Медвежий угол
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Медвежий угол

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Жестокая расправа на Урале: чиновник убил женщину из-за школьной обиды

Жестокая расправа на Урале: чиновник убил женщину из-за школьной обиды

БлокнотРУ В Челябинской области раскрыто шокирующее преступление, жертвой которого стала 46-летняя Гульназ Валеева.

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Комментарии
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Вячеслав Васильев
Неверно сказал .ОПГ это сейчас милиция и власть.Дружбан ,не буду тут указывать-в подмосковье известный из братков,сейчас крупный бизнесмен  говорит-бандиты-это менты и диаспоры.От них и откупаться и от мелких отбиваться приходится
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12 час.
Вадим Кузнецов
На протяжении нескольких лет населенным пунктом управляла банда. И взаимодействовала с правоохранителями. И никто этого не замечал. Чудеса все-таки бывают!
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12 час.
олег гречанин
Все трое преступников задержаны...А МЕНТЫ???Они,вдвое больше преступники,так как должны были,ПРЕДОТВРАТИТЬ!!!!енто дело...
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8 час.
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