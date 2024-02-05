NASA разрабатывает компактный ядерный реактор для использования на Луне

Полеты человека на Луну и другие планеты Солнечной системы не могут быть просто полетами. Каждой такой экспедиции требуется надежный источник энергии, способный полностью покрывать потребности оборудования, механизмов и систем.
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