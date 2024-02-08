Мальчик, которому отказали в осмотре в горбольнице № 1 Рубцовска, получил помощь

С травматолога взяли объяснительную В рубцовской горбольнице № 1 проводится проверка после отказа осмотреть мальчика, который поскользнулся и ударился головой об лед, сообщили в Минздраве Алтайского края.
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