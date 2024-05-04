Закрыть Гагаузию

Гагаузия становится все более неудобной для нынешних властей Республики Молдова (РМ). Активность башкана автономии Евгении Гуцул и поддерживающего ее молдавского олигарха Илана Шора создает массу проблем для Кишинева в ходе подготовки к выборам президента страны и республиканскому референдуму о европейской интеграции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии