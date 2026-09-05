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Царьград

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Дядя Сэм против: США остались аутсайдерами в ООН по важному вопросу. Даже Украина не поддакнула

Дядя Сэм против: США остались аутсайдерами в ООН по важному вопросу. Даже Украина не поддакнула

США оказались в роли аутсайдеров в ООН по важному вопросу. Даже Украина не поддакнула.О чём речь? Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку картографической проекции Equal Earth.

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