Петербургские дизайнеры представили коллекции одежды в Астане

С 7 по 9 октября в столице Казахстана прошло трехдневное модное мероприятие, организованное Центром поддержки экспорта Северной столицы С 7 по 9 октября в столице Казахстана прошло трехдневное модное мероприятие, организованное Центром поддержки экспорта Петербурга, который является частью структуры «Мой Бизнес».
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