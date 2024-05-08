Трендовые и универсальные: стильные образы с юбками в летнем сезоне 2024 Юлия ПономареваВ преддверии летнего сезона наш гардероб оживает, а с ним возвращаются и наши любимые юбки — неотъемлемый атрибут летнего стиля.