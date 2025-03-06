«Глаз» долой: рынок «пробива» объемом около 15 млрд рублей ждет передел

После ужесточения уголовной ответственности за незаконный сбор и передачу персональных данных правоохранители получили команду заблокировать работу Telegram-бота «Глаз Бога», уверяют источники «Известий».
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