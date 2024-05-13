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На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта

На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта

Проезд автомобилей был ограничен утром в понедельник, 13 мая.Утром в понедельник, 13 мая, по Крымскому мосту через Керченский пролив было временно ограничено движение автотранспорта.

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