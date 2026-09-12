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Мировое обозрение

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Иран и ОАЭ выступили за деэскалацию в Персидском заливе

Иран и ОАЭ выступили за деэскалацию в Персидском заливе

Президент Ирана Масуд Пезешкиан и наследный принц Абу-Даби Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели переговоры на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.

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