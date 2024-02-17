Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Пускай теперь на паперть идут": Володин в Госдуме озвучил жестокое решение по иноагентам и это не конфискация

"Пускай теперь на паперть идут": Володин в Госдуме озвучил жестокое решение по иноагентам и это не конфискация

Интересная жизнь с Vera Star 12 февраля в Государственную думу был представлен законопроект, который предусматривает возможность объявления зарубежных организаций любого типа нежелательными и, соответственно, запрещенными в РФ.

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