Международный день полярного медведя отмечают в России 27 февраля 2024 году Анна ЧернышоваВ сегодняшний вторник, 27 февраля 2024 года, все жители Российской Федерации отмечают ежегодное значимое событие, посвященное охране и сохранению численности одного из крупнейших хищников на Земле.
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