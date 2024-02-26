Международный день полярного медведя отмечают в России 27 февраля 2024 году Анна ЧернышоваВ сегодняшний вторник, 27 февраля 2024 года, все жители Российской Федерации отмечают ежегодное значимое событие, посвященное охране и сохранению численности одного из крупнейших хищников на Земле.