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Иномарка перевернулась на бок из-за ДТП

Иномарка перевернулась на бок из-за ДТП

Под конец 1 января водитель седана во время разворота на перекрестке столкнулся с универсалом. Водитель 2005 года рождения за рулем Hyundai во время разворота на регулируемом перекрестке столкнулся с автомобилем Honda под управлением 41-летнего водителя.

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