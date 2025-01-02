Иномарка перевернулась на бок из-за ДТП

Под конец 1 января водитель седана во время разворота на перекрестке столкнулся с универсалом. Водитель 2005 года рождения за рулем Hyundai во время разворота на регулируемом перекрестке столкнулся с автомобилем Honda под управлением 41-летнего водителя.
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