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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Ваши полномочия признаны". Молодой политолог "Единой России" стала депутатом АКЗС

"Ваши полномочия признаны". Молодой политолог "Единой России" стала депутатом АКЗС

До этого Виктория Анищенко работает главным специалистом отдела агитационно-пропагандисткой работы регионального отделения "Единой России" Новым депутатом Алтайского краевого Законодательного собрания официально стала член политсовета, руководитель регионального штаба "Молодая Гвардия Единой России" Виктория Анищенко.

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