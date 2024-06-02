Свой-чужой

03.10.2023 в передаче Соловьева эксперты дружно озаботились деятельностью многих российских чиновников и депутатов, которые иначе как враждебной России нельзя не назвать.
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03.10.2023 в передаче Соловьева эксперты дружно озаботились деятельностью многих российских чиновников и депутатов, которые иначе как враждебной России нельзя не назвать.