У города Тарко-Сале паводок прорвал дамбу

В Пуровском районе паводок прорвал дамбу недалеко от города Тарко-Сале. Рано утром 2 июня глава района Кирилл Трапезников записал видеопослание жителям с предупреждением о том, что вода движется к городу, но службы готовы не допустить затоплений.
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