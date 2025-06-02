У города Тарко-Сале паводок прорвал дамбу

В Пуровском районе паводок прорвал дамбу недалеко от города Тарко-Сале. Рано утром 2 июня глава района Кирилл Трапезников записал видеопослание жителям с предупреждением о том, что вода движется к городу, но службы готовы не допустить затоплений.