Австралийца судят за попытку собрать всю таблицу Менделеева

24-летний житель Сиднея Эммануэль Лидден может провести до десяти лет за решеткой после того, как попытался воплотить мечту каждого «научного фанатика» — собрать все элементы из таблицы Менделеева, включая радиоактивные.
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