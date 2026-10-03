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Meridian: США запустили программу для превосходства на поле боя в будущем

Meridian: США запустили программу для превосходства на поле боя в будущем

Американцы не прекращают грезить и готовиться к войнам. Пентагон объявил о запуске новой программы, призванной обеспечить долгосрочное технологическое превосходство США на поле боя будущего.

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