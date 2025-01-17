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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев о Ротенберге: «Тренер на месте – значит, кредит доверия есть. Разговор со штабом и лидерами СКА будет сегодня. Результат неудовлетворительный»

В четверг СКА дома проиграл «Северстали» со счетом 4:7. На данный момент команда занимает 7-е место в таблице Запада, набрав 55 очков в 45 играх.

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