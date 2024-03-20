ДИТ: Бесплатный городской Wi-Fi теперь доступен в общежитиях МГИМО и МГУТУ им. К. Г. Разумовского

Городской Wi-Fi появился в студенческих общежитиях двух столичных вузов: Московского государственного института международных отношений и Московского государственного университета технологий и управления имени К.
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