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ДИТ: Бесплатный городской Wi-Fi теперь доступен в общежитиях МГИМО и МГУТУ им. К. Г. Разумовского

ДИТ: Бесплатный городской Wi-Fi теперь доступен в общежитиях МГИМО и МГУТУ им. К. Г. Разумовского

Городской Wi-Fi появился в студенческих общежитиях двух столичных вузов: Московского государственного института международных отношений и Московского государственного университета технологий и управления имени К.

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