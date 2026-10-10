В Турции с 1 ноября запретят пользоваться соцсетями детям младше 15 лет

В Турции с 1 ноября детям младше 15 лет запретят пользоваться социальными сетями. Об этом сообщает Bloomberg HT со ссылкой на правительственное постановление.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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