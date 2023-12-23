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«Матч ТВ»: «Локомотив» будет покрывать 60% зарплаты Марадишвили во время аренды в «Пари НН»

«Матч ТВ»: «Локомотив» будет покрывать 60% зарплаты Марадишвили во время аренды в «Пари НН»

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили перешёл в «Пари НН» на правах аренды. Как сообщает «Матч ТВ», в договоре об аренде полузащитника «Локомотива» в «Пари НН» у нижегородского клуба нет права выкупа.

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