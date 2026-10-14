Телеведущая Ксения Бородина резко отреагировала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на просьбу подписчицы о финансовой помощи.
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