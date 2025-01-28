Бывший глава госдепартамента Энтони Блинкен в последние два месяца пребывания у власти делал все возможное для того, чтобы ускорить начало войны между США и Россией, утверждает американский журналист Такер Карлсон.
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