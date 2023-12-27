5 вкуснейших завтраков за 5 минут

Иногда мы так торопимся с утра на работу, что времени на приготовление завтрака совсем не остается.Мы нашли решение этой проблемы и предлагает вам легкие рецепты завтраков, на которые вы не потратите много времени.
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