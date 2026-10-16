Только за прошедшие сутки Украина, по словам Зеленского, возобновила удары по российским НПЗ (на самом деле не прекращала ни на день), европейцы посоветовали гопнику быть потише с Трампом, а сам Трамп назвал киевского узурпатора человеком, не готовым заключить сделку, с которым ему тяжелее иметь дело, чем с Путиным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СК Встреча Путина, Т...
- Зеленский нашел з...
- GN Бывший глава охра...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым