Только за прошедшие сутки Украина, по словам Зеленского, возобновила удары по российским НПЗ (на самом деле не прекращала ни на день), европейцы посоветовали гопнику быть потише с Трампом, а сам Трамп назвал киевского узурпатора человеком, не готовым заключить сделку, с которым ему тяжелее иметь дело, чем с Путиным.