Anthropic выпустила Claude 3.5 Sonnet. Это мощная ИИ-модель

Anthropic выпустила новую модель ИИ, которая, по ее словам, превосходит лучшую модель OpenAIКомпания Anthropic, разработчик больших языковых моделей и ИИ-чат-бота Claude, анонсировала и запустила новую языковую модель Claude 3.
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