Digitalocean.ru
Глубина ТеченияФауна
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Digitalocean.ru

19 подписчиков

Anthropic выпустила Claude 3.5 Sonnet. Это мощная ИИ-модель

Anthropic выпустила Claude 3.5 Sonnet. Это мощная ИИ-модель

Anthropic выпустила новую модель ИИ, которая, по ее словам, превосходит лучшую модель OpenAIКомпания Anthropic, разработчик больших языковых моделей и ИИ-чат-бота Claude, анонсировала и запустила новую языковую модель Claude 3.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх