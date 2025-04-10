Человечество в шаге от уничтожении Земли: нарушение седьмой планетарной границы приведет к масштабной катастрофе Ольга БезродняяГлобальная экосистема Земли находится под угрозой и человечеству грозит катастрофа в случае нарушения седьмой планетарной границы, к которой и приводит его деятельность.