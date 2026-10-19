На строящемся атомном ледоколе проекта 22220 "Чукотка" запустили реакторную установку правого борта. Пуск прошел штатно под контролем представителей предприятия-разработчика реактора, сообщают на Балтийском заводе 19 октября 2026 года, в понедельник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Литва отвергла св...
- ЕС переплатил за ...
- Гарантии безопасн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым