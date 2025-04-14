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Достойные условия: правительство России утвердило Стратегию действий в интересах пенсионеров

Достойные условия: правительство России утвердило Стратегию действий в интересах пенсионеров

Правительство России утвердило Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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Комментарии
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Валерий Фоменков
&quot;...чтобы регулярное прохождение диспансеризации стало нормой&quot;. Погорячились в правительстве. Сегодня в обычной городской поликлинике проблематично попасть к специалисту. О профессиональном уровне медицинских специалистов и их отношении к пациентам - отдельная тема. Что уж говорить о &quot;регулярном прохождении диспансеризации&quot; пенсионеров, а уж, тем более, в российской глубинке.
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22 час.
O
Olga
Какая диспансеризация? У нас участковый врач мигрантка, которая не всё понимает, что ей говорят. А без её направления к узкому специалисту не попасть. Уже несколько лет в поликлинику не хожу. Какой смысл?
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22 час.
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