Достойные условия: правительство России утвердило Стратегию действий в интересах пенсионеров

"...чтобы регулярное прохождение диспансеризации стало нормой". Погорячились в правительстве. Сегодня в обычной городской поликлинике проблематично попасть к специалисту. О профессиональном уровне медицинских специалистов и их отношении к пациентам - отдельная тема. Что уж говорить о "регулярном прохождении диспансеризации" пенсионеров, а уж, тем более, в российской глубинке.

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Olga

Какая диспансеризация? У нас участковый врач мигрантка, которая не всё понимает, что ей говорят. А без её направления к узкому специалисту не попасть. Уже несколько лет в поликлинику не хожу. Какой смысл?