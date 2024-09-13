Показаны кадры «тарана» поездом автоплатформы с САУ Paladin в США В сети опубликованы кадры произошедшей в США железнодорожной аварии, в результате которой была повреждена САУ M109 Paladin.
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Показаны кадры «тарана» поездом автоплатформы с САУ Paladin в США В сети опубликованы кадры произошедшей в США железнодорожной аварии, в результате которой была повреждена САУ M109 Paladin.
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