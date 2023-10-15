Свердловчанка выехала на встречку и устроила ДТП, в котором пострадал ребенок. Фото

В Каменске-Уральском (Свердловская область) 43-летняя водитель Opel во время движения отвлеклась на телефон, из-за чего выехала на встречную полосу и совершила ДТП с водителем ВАЗ, в машине которого находился ребенок.
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