Трамп заявил, что не переживает по поводу перехода торговых партнеров к Китаю

Global Look Press/Shawn Thew - Pool via CNP/Keystone Press Agency Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не переживает по поводу возможного перехода американских торговых партнеров к Китаю на фоне планов введения зеркальных пошлин против них.
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