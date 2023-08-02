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Путин поздравил десантников с Днём ВДВ

Путин поздравил десантников с Днём ВДВ

Путин поздравил десантников с Днём ВДВ Юлия СоколоваПрезидент России Владимир Путин выразил свои искренние поздравления личному составу и ветеранам воздушно-десантных войск (ВДВ) с наступающим Днём ВДВ, который традиционно отмечается 2 августа.

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