"Никогда не видел такого спроса": в Пенсильвании раскупают мерч с Трампом

Небольшой городок Ростравер в Пенсильвании переживает бум продаж товаров с символикой экс-президента США Дональда Трампа после субботнего покушения на политика, сообщает РИА Новости со ссылкой на местного продавца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии