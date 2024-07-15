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Картина дня. Финансы

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"Никогда не видел такого спроса": в Пенсильвании раскупают мерч с Трампом

"Никогда не видел такого спроса": в Пенсильвании раскупают мерч с Трампом

Небольшой городок Ростравер в Пенсильвании переживает бум продаж товаров с символикой экс-президента США Дональда Трампа после субботнего покушения на политика, сообщает РИА Новости со ссылкой на местного продавца.

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