Сколько стоит картофель в Приморье: цена на "второй хлеб" с июля упала в 4 раза

Сколько стоит картофель в Приморье: цена на "второй хлеб" с июля упала в 4 раза

Цена на домашний картофель в Приморье тает на глазах. Если еще в июле молодой картофель стоил 80-200 рублей за килограмм, то сегодня его цена в 4 раза меньше.

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