Фонд ООН в области народонаселения стал на путь отрицания биологической разницы между мужчинами и женщинами

Владимир Маслов На прошлой неделе, 17 апреля, Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) опубликовал ежегодную агитку-​инструкцию по насаждению феминизма, абортов, стерилизаций и контрацептивных технологий, это то, что на вражеском новоязе называют "планирование семьи".