Фонд ООН в области народонаселения стал на путь отрицания биологической разницы между мужчинами и женщинами

Владимир Маслов На прошлой неделе, 17 апреля, Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) опубликовал ежегодную агитку-инструкцию по насаждению феминизма, абортов, стерилизаций и контрацептивных технологий, это то, что на вражеском новоязе называют "планирование семьи".
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