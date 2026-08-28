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За рулем

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АВТОВАЗ раскрыл секрет мягкой панели Лада

АВТОВАЗ раскрыл секрет мягкой панели Лада

Как выяснилось, мягкая передняя панель в LADA отвечает не только за приятные тактильные ощущения. От ее конструкции зависят шумо– и виброизоляция салона, а также правильное срабатывание пассажирской подушки безопасности.

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