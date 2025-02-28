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NYT: конгрессмен Хаймс посоветовал Зеленскому показать средний палец Трампу

NYT: конгрессмен Хаймс посоветовал Зеленскому показать средний палец Трампу

Член палаты представителей Джим Хаймс призвал украинского лидера Владимира Зеленского показать президенту США Дональду Трампу средний палец в ответ на требования, касающиеся сделки по полезным ископаемым, выдвинутые Вашингтоном.

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