NYT: конгрессмен Хаймс посоветовал Зеленскому показать средний палец Трампу

Член палаты представителей Джим Хаймс призвал украинского лидера Владимира Зеленского показать президенту США Дональду Трампу средний палец в ответ на требования, касающиеся сделки по полезным ископаемым, выдвинутые Вашингтоном.
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