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АЛУФЬЕВО

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На Инженерной научат 3D-моделированию и созданию компьютерных игр

Два увлекательных мастер-класса для детей и подростков пройдут вечером в пятницу 4 сентября на ул. Инженерной, 1 у «Марса».

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