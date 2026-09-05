Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП с двумя легковушками в Кузбассе

Четыре человека, включая трехлетнего ребенка, погибли в ДТП с участием двух легковушек в Кузбассе. Об этом 5 сентября сообщили в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV Качиньский: напад...
- Спецслужбы Черног...
- ГП Москвича арестова...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым