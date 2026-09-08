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Oppo A7 Pro представлен официально: 8000 мАч, IP69K, спутниковая связь и цена 330 долларов

Oppo A7 Pro представлен официально: 8000 мАч, IP69K, спутниковая связь и цена 330 долларов

Компания Oppo официально представила на домашнем рынке смартфон A7 Pro. Новинка получила OLED-экран диагональю 6,57 дюйма с частотой обновления 120 Гц.

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