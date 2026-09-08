Oppo A7 Pro представлен официально: 8000 мАч, IP69K, спутниковая связь и цена 330 долларов

Компания Oppo официально представила на домашнем рынке смартфон A7 Pro. Новинка получила OLED-экран диагональю 6,57 дюйма с частотой обновления 120 Гц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Песня «Взлетаем н...
- Песня «Взлетаем н...
- 35 лет назад ГКЧП...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым